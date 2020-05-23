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التكبالي: مليشيات طرابلس تتعامل بنفس أسلوب داعش ببنغازي

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذر عضو مجلس النواب علي التكبالي، مما يحدث في طرابلس، موضحًا أنه نفس أسلوب تنظيم داعش الإرهابي في بنغازي، وأن تاريخهم معروف منذ زمن طويل.

وذكر التكبالي في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن “الجيش” لا يلغم منازل المدنيين، مُتابعًا: “ما يحدث الآن في طرابلس هو نفس أسلوب داعش في بنغازي”.

وأردف عضو مجلس نواب، أن “الجيش” أعلن الانسحاب، والميليشيات تريد إبعاد الأهالي لسرقة منازلهم وإلصاق التهمة بـ”الجيش”.

مُختتمًا: “هذه المرة اختاروا ابن ضحية طرابلسية معروفة للمداراة عن فضيحة الفتاة المخطوفة، تاريخهم معروف”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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