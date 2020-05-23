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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

23 May, 2020

أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو ،ليوم السبت ،اقتتحام معسكري اليرموك و حمزة ،جنوب العاصمة طرابلس و خروج قوات الجيش الوطني منه.

وقال قنونو في تصريح إعلامي نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب “قواتنا البطلة تقتحم معسكر حمزة وتُطارد قوات الجيش جنوبي طرابلس” و أوضح أنه “إلى جانب التقدم الميداني تواصل سرايا الهندسة العسكرية التعامل مع ألغام زرعتها القوات المهزومة قبل فرارها”.