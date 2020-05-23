مجلس النواب الجزائري يناقش قانون المالية التكميلي لسنة 2020

يستأنف الثلاثاء المقبل المجلس الشعبي بالجزائر أشغاله في جلسات عامة، الى غاية الأحد 31 ماي الجاري لمناقشة و التصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020

و حسب بيلن المجلس فانه ستخصص جلسة الثلاثاء لتقديم المشروع من قبل ممثل الحكومة، يليه تقديم تقرير لجنة المالية و الميزانية عن القانون، ثم الاستماع الى تدخلات النواب في المناقشة العامة

ويخصص يوم الأربعاء 27 ماي 2020 لمواصلة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية التكميلي ، ورد ممثل الحكومة على إنشغالات النواب.

وسيتم خلال جلسة الاحد 31 ماي 2020 إبتداء من الساعة التاسعة 9.00 صباحا المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد، والتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 .