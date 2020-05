نورلاند لـ السراج: لابد من إنهاء المعارك في طرابلس والاجتماع في حوار سلمي

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، السبت، أن السفير ريتشارد نورلاند أجرى اتصالا هاتفيا أمس، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكدت السفارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن نورلاند أكد على ضرورة أن تنتهي المعارك في طرابلس، حتى يمكن للقادة الليبيين المستعدين لوضع أسلحتهم جانبا أن يجتمعوا في حوار سلمي.

وبحسب البيان، فإن نورلاند أبلغ السراج أنه ينوي السفر إلى ليبيا بمجرّد أن تسمح الظروف لتقديم أوراق اعتماده بشكل رسمي وتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا.

