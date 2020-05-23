السفير الأمريكي للسراج :يجب إنهاء تدفق المرتزقة إلى ليبيا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج “على الحاجة الملحة لإنهاء التدفق المزعزع للاستقرار للمعدّات العسكرية والمرتزقة من روسيا وغيرها من الدول إلى ليبيا”.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن نورلاند رحب بمساهمات حكومة الوفاق الوطني المهمة في دحر الإرهاب وتحقيق السلام.

وأضافت السفارة “جاء في نقاشات الوزير بومبيو …والسراج يجب أن ينتهي الهجوم غير الضروري ضدّ طرابلس حتى تتمكن جميع القوات الأجنبية من المغادرة ويمكن للقادة الليبيين المستعدين لوضع أسلحتهم جانبا أن يجتمعوا في حوار سلمي حول القضايا التي تفرّق معهم.

وأكد السفير الأمريكي أنه ينوي السفر إلى ليبيا بمجرّد أن تسمح الظروف لتقديم أوراق اعتماده بشكل رسمي وتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا.