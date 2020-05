أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي فرع زوارة، السبت، تصدق اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسلات غذائية على الأسر الفقيرة في المدينة.

وأكدت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سيتم توزيع السلات الغذائية على العائلات الأشد ضعفا بالمدينة.

