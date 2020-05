أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، السبت، أن عطلة عيد الفطر المبارك ثلاثة أيام وذلك اعتبارا من الأول إلى الثالث من شهر شوال للعام 1441هجرية.

وأضافت المجلس في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القرار تستثنى منه المؤسسات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية من عطلة عيد الفطر المبارك، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل تلك الأيام.

The post الوفاق: عطلة عيد الفطر المبارك ثلاثة أيام مع استثناء بعض المؤسسات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24