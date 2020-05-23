المجلس الإستشاري: دار الإفتاء هي من تتحرى رؤية الهلال وما قامت به الأوقاف تجاوز للقانون

ليبيا – قال مجلس الدولة الإستشاري في بيان له إنهم فوجئوا بإعلان عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال من جانب الهيئة العامة للأوقاف، واصفاً إياها بأنها جهة غير مختصة بتحديد ثبوت الأهلة وكذلك من البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس رئاسة الوزراء استناداً على إعلان الهيئة.

مجلس الدولة أكد في بيانه أن القانون أسند لدار الإفتاء اختصاص تحديد ثبوت الأهلة، وبداية الشهور القمرية التي تتعلق بها أعياد المسلمين وعباداتهم، معتبراً أن ما حدث تجاوز للقانون وتعدي على جهات ذات اختصاص.

ورأى أن ما جرى هو مدعاة للفوضى والهرج وإحداث فتنة وبلبلة بحسب البيان، مطالباً بالتحقق من خلفيات الموضوع.

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