إيقاف عصابة مسلحة لسرقة المنازل في بنغازي “صور”

تمكنت مديرية أمن بنغازي- قسم شرطة النجـدة- من إلقاء القبض على عصابة تختص بسرقة منازل المواطنين والتي بلغت حوالي 30 منزلا في أنحاء متفرقة من المدينة.

وتم القبض بعد ورود شكاوى من المواطنين في أكثر من منطقة بتعرضهم لسرقة منازلهم و أكثر المناطق التي تمت فيها عمليات السرقة هي بودزيرة واللثامة وسيدي خليفة وشارع المركبات.

وذكرت المديرية على حسابها الرسمي أن رئيس قسم شرطة النجدة قام فور وصول البلاغات بتكليف وحدة التحري والقبض، للتحري وجمع المعلومات ليتبين أن من قام بهذه السرقات تشكيل عصابي مسلح متخصص في سرقة المنازل فتم تشكيل فريق عمل من وحدة التحري والقبض، لإعداد كمين محكم تم على إثره ضبط عناصر التشكيل، الذين اعترفوا بقيامهم بعمليات سرقة متفرقة وبمكان وجود المسروقات، وأعدت المديرية محضرا لعناصر العصابة وأحالتهم للنيابة العامة.

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