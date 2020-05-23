«برلماني مصري»: على جامعة الدول العربية وقف عربدة «أردوغان» في ليبيا

طالب عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب المصري، الدول العربية، باتخاذ موقف موحد وقوي لوقف عربدة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في ليبيا ومحاولته احتلال البلد الشقيق وسرقة ثرواته وخاصة النفط والغاز .

وقال النائب في تصريح له منذ قليل: إن تركيا أغرقت الأراضي الليبية بالسلاح والمليشيات والعملاء مشددا علي ضرورة وقف هذا العبث التركي قبل فوات الاوان فنوايا أردوغان واضحة في احتلال ليبيا والسيطرة علي ثرواتها والعبث بالمنطقة والتحكم في مقدراتها .

وأضاف رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن تدخلات تركيا في المنطقة سوف تشعل الصراعات والتوترات بما لا يمكن السيطرة عليها مستقبلا.

كما طالب النائب الجامعة العربية بسرعة التحرك ودعوة المجتمع الدولي، خاصة روسيا وقبرص واليونان والاتحاد الأوروبي لوقف الاحتلال التركي لليبيا.

وقال النائب: إن الرئيس التركي لايحترم القانون الدولي ولا قرارات منع تصدير السلاح الي ليبيا ويبتز المجتمع الدولي لتحقيق أغراضه في الهيمنة والسيطرة علي مقدرات الشعوب العربية.

وأضاف الدكتور عبد الرحيم علي، أن كل اتفاقيات اردوغان مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق باطلة لان الأخير لايمثل الشعب الليبي.

وقال النائب أن الدول العربية تمتلك الكثير من أوراق الضغط علي تركيا وعلي المجتمع الدولي للوقوف مع الشعب الليبي ومنع احتلاله وتتعدد هذه الوسائل سواء علي المستوي الاقتصادي أو السياسي أو العسكري ويمكن وقف العلاقات التجارية والدبلوماسية مع أنقرة حتي تعود عن استفزازها للعرب.