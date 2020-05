أخبار ليبيا24 كشف مصدر مطلع أن آمر مليشيا مايعرف بسرية الاقتحام المدعو نورالدرين أحمد النعاس الزنتاني الشهير “الجليلة” خلال الاشتباكات ضد القوات المسلحة في طرابلس. وأوضح المصدر أن المليشياوي النعاس من مواليد 1993 ومن سكان طرابلس قبل العام 2011، خرجوا من طرابلس وأقاموا في الزنتان لأن والده كان من ضمن عسكريي النظام السابق. وأكد المصدر […]

