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خطة “مُحْكَمة” قبيل العيد لتأمين سبها

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت مديرية الأمن في سبها بالتعاون مع القوى المساندة للواء السادس مشاة في عمل دوريات أمنية واستيقافات مرورية لضبط الشارع العام والتفتيش على الإجراءات القانونية للمركبات إضافة إلى الأسلحة والزجاج المعتم.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني كان قد بحث السبت الماضي ، الأوضاع المعيشية في مدينة سبها وسير العمل فيها، خلال الاجتماع الذي عُقد في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة السنوسي صالح، وعميد بلدية سبها الشاوش عبدالسلام الشاوش وذلك لتوفير بعض الاحتياجات التي تنقص البلدية، ورفع مستوى الخدمات بمرافق المياه والصرف الصحي، مع تطوير القطاع الصحي، حسب ما ذكر إعلام الحكومة الليبية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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