خطة “مُحْكَمة” قبيل العيد لتأمين سبها

شرعت مديرية الأمن في سبها بالتعاون مع القوى المساندة للواء السادس مشاة في عمل دوريات أمنية واستيقافات مرورية لضبط الشارع العام والتفتيش على الإجراءات القانونية للمركبات إضافة إلى الأسلحة والزجاج المعتم.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني كان قد بحث السبت الماضي ، الأوضاع المعيشية في مدينة سبها وسير العمل فيها، خلال الاجتماع الذي عُقد في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة السنوسي صالح، وعميد بلدية سبها الشاوش عبدالسلام الشاوش وذلك لتوفير بعض الاحتياجات التي تنقص البلدية، ورفع مستوى الخدمات بمرافق المياه والصرف الصحي، مع تطوير القطاع الصحي، حسب ما ذكر إعلام الحكومة الليبية .

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