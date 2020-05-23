“بنغازي الطبي”: 95% من طاقم قسم النساء والولادة “نساء”

قالت رئيسة قسم النساء والتوليد بمركز بنغازي الطبي الدكتورة زاهية الغزال، إن القسم يعمل بشكل يومي دون توقف، وإن خمسة وتسعين في المائة من العناصر الطبية والطبية المساعدة من النساء.

وأضافت الدكتورة “زاهية” – في تصريح لها نشره المكتب الإعلامي بالمركز – أن عدد حالات الولادة للعام الماضي بلغ حوالي 14 ألفا و 809 حالات وضع، شكلت الولادة القيصرية فيها ما نسبته 36% من الحالات.

وأوضحت “الغزال” أن عدد عمليات أمراض النساء والإجهاض بلغت حوالي 2400 حالة ، بالإضافة للحالات المترددة في العيادات الخارجية والاستقبال بسعة سريرية بلغت 200 سرير.

وأشارت الغزال إلى استقبال القسم للحالات المستعصية المحولة من مدن المرج و اجدابيا ومن المستشفيات الخاصة، ويستقبل أيضا حالات الولادة المبكرة والتي تحتاج إلى عناية وحضانة لحديثي الولادة.

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