السفير الأمريكي لـ”السراج”: يجب إنهاء تدفق الأسلحة والمرتزقة

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إن سفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند تحدث هاتفيا مع (من أسماه) رئيس الوزراء (بحكومة الوفاق) فائز السراج لتأكيد الحاجة الملحة لإنهاء التدفق المزعزع للاستقرار للمعدّات العسكرية والمرتزقة من روسيا وغيرها من الدول إلى ليبيا.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيان لها أن نورلاند رحب خلال المكالمة الهاتفية أمس الجمعة (بما أسماها) مساهمات حكومة الوفاق المهمة في دحر الإرهاب وتحقيق السلام، وشدد على ضرورة إنهاء (ما أسماه) الهجوم غير الضروري ضدّ طرابلس حتى تتمكن جميع القوات الأجنبية من المغادرة ويمكن للقادة الليبيين المستعدين لوضع أسلحتهم جانبا أن يجتمعوا في حوار سلمي حول القضايا التي تفرّق معهم.

وأبلغ السفير الأمريكي السراج بأنه ينوي السفر إلى ليبيا بمجرّد أن تسمح الظروف لتقديم أوراق اعتماده بشكل رسمي وتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا، كما نقل له والشعب الليبي تهانيه الصادقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، على حد تعبير البيان.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية مايكل بومبيو، تحدث هاتفيا مع السراج أمس الجمعة لتأكيد معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار مستوى تدفق الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها إلى البلاد.

وأضافت السفارة في بيانها: “أكّد الوزير بومبيو ورئيس الوزراء السراج على أهمية الوقف الفوري للقتال والعودة إلى الحوار السياسي”.