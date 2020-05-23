ونيس القذافي يحذر من تقسيم ليبيا

حذر الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور محسن ونيس القذافي من تقسيم ليبيا قائلا “لو استمرت المراهنات الدولية العاجزة بالملف الليبي بشكلها الحالي، ستؤثر بشكل سلبى على الوحدة بل ستدفع لتقسيم يلوح في أفق قريب، ومن ثم توجب التوافق لدعم الحوار الليبي الليبي، والجلوس بعيدا عن مفاوضات خارجية وبعيدا عن إدارتها ومراقبتها، فالتقاسم دائما أفضل من التقسيم”.

وقال القذافي في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” “تنحو الحرب في ليبيا تدريجيا من كونها حربا بالوكالة إلى حرب مباشرة، في الوقت الذى تتغير الوجهة والهدف من كونه صراع وطنى أو صراع محلى إلى صراع إقليمى، ويأتى هذا بوتيرة متصاعدة وفى ظل ازدواج معايير أممية وانقسام دول كبرى تجاه الملف الليبي، والصمت العربي والافريقي”.

وأضاف القذافي “كما ستتحول قيادة القوات المسلحة الليبية والتى تمثل (القاعدة والقوة والشرعية الوطنية) بالإضافة لحربها ضد الإرهاب إلى مسارين إضافيين وهما: الحفاظ على التراب والارض، والوحدة الوطنية مقابل التقسيم، وتعزيز مفهوم الاستقلال”.