دراسات الشرق الأوسط بباريس: تركيا أغرقت ليبيا بالسلاح والمرتزقة ولا يمكن السيطرة عليها مستقبلا

طالب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، عبدالرحيم علي، السبت، الدول العربية، باتخاذ موقف موحد وقوي لوقف تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا ومحاولته سرقة ثرواتها وخاصة النفط والغاز.

وقال علي، في تصريحات صحفية، إن تركيا أغرقت الأراضي الليبية بالسلاح والمرتزقة السوريين، مؤكدا على ضرورة وقف ما وصفه بالعبث التركي قبل فوات الأوان، لافتا إلى أن تدخلات تركيا في المنطقة سوف تشعل الصراعات والتوترات بما لا يمكن السيطرة عليها مستقبلا.

وأشار علي إلى إن الدول العربية تمتلك الكثير من أوراق الضغط على تركيا وعلى المجتمع الدولي، للوقوف مع الشعب الليبي، وتتعدد هذه الوسائل سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو العسكري ويمكن وقف العلاقات التجارية والدبلوماسية مع أنقرة حتى تعود عن استفزازها للعرب.

