أمن بنغازي: ضبط تشكيل عصابي متهم بسرقة 30 منزلا

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط تشكيل عصابي قام بتنفيذ حوالي 30 عملية سرقة منازل في مدينة بنغازي.

وأكدت المديرية أنها تلقت بلاغات من المواطنين في أكثر من منطقة بشأن تعرض منازلهم للسرقة وقام رئيس القسم بتكليف وحدة التحري والقبض والتي قامت بجمع المعلومات حيث تبين أن هذه السرقات قام بها تشكيل عصابي مسلح متخصص في سرقة المنازل وجرى تشكيل فريق عمل من وحدة التحري والقبض وعمل كمين جرى خلاله ضبط أحد عناصر التشكيل وبالاستدلال معه اعترف بقيامه بالسرقات بمساعدة شركائه مؤكدا أنهم نفذوا عملياتهم في (بودزيرة_اللثامة_سيدي خليفة_شارع المركبات).

وأشارت المديرية إلى أنه جرى التحري وإعداد كمائن محكمة وضبط باقي التشكيل بأماكن مختلفة حيث اعترفوا بقيامهم بسرقات وكشفوا عن أماكن السرقات التي خبؤوها في منزل فارغ يخص أحد الدواعش وجرى التنسيق مع النيابة وتحريزها والانتقال بها للقسم كما تم ضبط وتحريز المركبات التي يقومون باستعمالها لممارسة أعمال السرقة بقوة السلاح.