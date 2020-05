أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بوقوع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجيش وقوات الوفاق في محيط مطار طرابلس الدولي.

The post اشتباكات عنيفة بين قوات الوفاق والجيش بمحيط مطار طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24