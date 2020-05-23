«اليسير» لـ«مليشيات السراج»: أغلبية الشعب الليبي ضدكم ويوماً ما سيذهب الأتراك لتنالوا مصيركم

قال النائب عن الدائرة العاشرة الخمس الساحل في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم حسين اليسير، مخاطباً مليشيات “حكومة الوفاق” قائلاً: “مهما تصورتم وكذبتم على أنفسكم، لن يغير هذا من شيء، أنتم تعرفون انكم بغاة وانكم لا تحاربون من أجل الحرية والديمقراطية والدولة المدنية. أنتم كذلك تعرفون أن الأتراك لم يأتوا لنصرتكم ونصرة الأسلام”.

أضاف “اليسير” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “أنتم تعرفون أن أغلبية الشعب الليبي ضدكم. أنتم تعرفون انكم الأن في أدنى درجات الخيانة والعمالة. أنتم تعرفون أن من تحاربونهم ليبيين من جميع أنحاء ليبيا بقيادة القوات المسلحة الليبية”.

وواصل “اليسير”: “أنتم تعرفون كل هذه الحقائق. أنتم تعرفون انكم في مأزق كبير لأن الاتراك سوف سيذهبون على هذه الأرض وانهم سوف يتركونكم كما ترك الأمريكان الفيتناميين لمصيرهم. أليس من الأسلم لكم أن تسلموا أنفسكم وتضمنوا سلامتكم قبل فوات الاوان؟”.