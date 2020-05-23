نائب تونسي: تهنئة الغنوشي للسراج بدخول الوطية “خطيئة كبرى”

قال النائب التونسي عن حركة تحيا تونس مبروك كرشيد إن ما قام به رئيس نواب الشعب راشد الغنوشي من تهنئة للسراج بدخول قواته إلى قاعدة الوطية يعد خطيئة كبرى واستهداف للتونسيين جميعا، ولذلك ثارت ثائرة التونسيين وتم الذهاب في اتجاه مساءلة الغنوشي في الثالث من حزيران يونيو المقبل.

وأضاف كرشيد في مقابلة تلفزيونية مع العربية الحدث أن هناك خطراً على تونس جراء سيطرة مجموعة لا نعلمها على قاعدة الوطية، معتبراً أن فائز السراج موجود فقط على الورق ولا وجود له على أرض الواقع.

وأوضح كرشيد أنه يمكن لقاعدة الوطية أن تكون قاعدة موجهة ضد الأمن التونسي وتهدد استقرار تونس وتزيد من الأعباء على الجيش التونسي، مرجعاً ذلك لوجود قوات من تركيا ومن سوريا ومن الإسلاميين منهم الجماعة المقاتلة.

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