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نائب تونسي: تهنئة الغنوشي للسراج بدخول الوطية “خطيئة كبرى”

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال النائب التونسي عن حركة تحيا تونس مبروك كرشيد إن ما قام به رئيس نواب الشعب راشد الغنوشي من تهنئة للسراج بدخول قواته إلى قاعدة الوطية يعد خطيئة كبرى واستهداف للتونسيين جميعا، ولذلك ثارت ثائرة التونسيين وتم الذهاب في اتجاه مساءلة الغنوشي في الثالث من حزيران يونيو المقبل.

وأضاف كرشيد في مقابلة تلفزيونية مع العربية الحدث أن هناك خطراً على تونس جراء سيطرة مجموعة لا نعلمها على قاعدة الوطية، معتبراً أن فائز السراج موجود فقط على الورق ولا وجود له على أرض الواقع.

وأوضح كرشيد أنه يمكن لقاعدة الوطية أن تكون قاعدة موجهة ضد الأمن التونسي وتهدد استقرار تونس وتزيد من الأعباء على الجيش التونسي، مرجعاً ذلك لوجود قوات من تركيا ومن سوريا ومن الإسلاميين منهم الجماعة المقاتلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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