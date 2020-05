أعلن رئيس الغرفة الإعلامية لمواجهة كورونا ببلدية الزاوية، محمد قنديل، سلبية نتيجة تحليل فيروس كورونا للحالة المخالطة للشخص المصاب من البلدية الذي تم الإعلان عن إصابته أمس من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

