البعثة الأممية تهنئ الليبيين وتدعو إلى «عيد بلا قتال»

هنأت بعضة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، الليبيين بحلول عيد الفطر المبارك، داعية إلى «عيد بلا قتال وبلا كراهية»، وعبرت عن تمنياتها بأن يكون هذا العيد خائمة «للصراع والاقتتال والانقسام» في ليبيا.

كما تمنت البعثة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن يحمل العيد معه «آمال السلام والتسامح والوحدة وأن يكون خاتمةً للصراع والاقتتال والانقسام، لينعم جميع أهل ليبيا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، بالاستقرار والطمأنينة والعيش الكريم الذي يستحقون».

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وزيلت البعثة تهنئتها بالعيد ودعوتها إلى وضع حد للصراع والاقتتال والانقسام في ليبيا بهاشتاج « #عيد_بلا_قتال #عيد_بلا_كراهية »

يشار إلى أن البعثة عبرت أمس، الجمعة، عن قلقها من التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول مدينة ترهونة، وذكرت جميع الأطراف بواجباتهم وفق قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، محذرة من «ارتكاب أي أعمال انتقامية تستهدف المدنيين».

كما حذرت البعثة من «اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة»، داعية إلى وقف التصعيد العسكري وتغليب الخيارات السلمية.

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