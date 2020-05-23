«البعثة الأممية»: نتمنى أن يكون «العيد» خاتمة للصراع في ليبيا

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الليبيين بحلول عيد الفطر المبارك متمنيةً أن يحمل هذا العيد معه آمال السلام والتسامح والوحدة.

قالت “البعثة في بيان، اليوم السبت، إنها تتمنى أن يكون عيد الفطر خاتمةً للصراع والاقتتال والانقسام، لينعم جميع أهل ليبيا، نساءً ورجالاً وأطفالاً، بالاستقرار والطمأنينة والعيش الكريم الذي يستحقون.

كانت البعثة الأممية لدى ليبيا، والتي تترأسها مؤقتا الأمريكية استيفاني ويليامز، أصدرت بيانا أمس الجمعة، تحذر فيه من ارتكاب أية أعمال انتقامية تستهدف المدنيين في مدينة ترهونة، متناسية أنها تجاهلت قذف مليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين الذين استقدمتهم تركيا للحرب فى ليبيا، لعدة مدن ليبية على رأسها قصر بن غشير والرجبان، الأمر الذي أدي لمقتل عشرات المدنيين وتدمير المرافق العامة والبنية التحتية، لتصدر بيان إدانة للقصف بجوار سفارتي إيطاليا وتركيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، إنها تتابع بقلق كبير التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول مدينة ترهونة، وذكرت البعثة جميع الأطراف بواجباتهم وفق قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، محذرة من ارتكاب أي أعمال انتقامية تستهدف المدنيين.

كما حذر بيان بعثة الأمم من اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة، داعية إلى وقف التصعيد العسكري وتغليب الخيارات السلمية.