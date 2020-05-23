“تسييري الجميل” يرفض سياسة التهميش والتخوين المُمارسة ضده

رد المجلس التسييري لمدينة الجميل في بيان له على اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب عن المجتمعين في طرابلس مع بعض من المستائين في المدينة من الأهالي والأعيان بشأن تشكيل واعتماد مجلس تسييري بديلا عن المجلس التسييري القائم.

وطالب المجلس التسييري القائم باستمرار عمله واستكمال الفراغات وفق المقترح المقدم من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق.

وأكد المجلس التسييري رفضه سياسة الوصاية والتهميش والتخوين التي ينتهجها البعض مجددين مطالبهم الكتابية والشفوية السابقة مع وزارة الحكم المحلي بشأن فتح منظومة الانتخابات لبلدية الجميل.

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