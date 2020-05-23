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“تسييري الجميل” يرفض سياسة التهميش والتخوين المُمارسة ضده

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رد المجلس التسييري لمدينة الجميل في بيان له على اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب عن المجتمعين في طرابلس مع بعض من المستائين في المدينة من الأهالي والأعيان بشأن تشكيل واعتماد مجلس تسييري بديلا عن المجلس التسييري القائم.

وطالب المجلس التسييري القائم باستمرار عمله واستكمال الفراغات وفق المقترح المقدم من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق.

وأكد المجلس التسييري رفضه سياسة الوصاية والتهميش والتخوين التي ينتهجها البعض مجددين مطالبهم الكتابية والشفوية السابقة مع وزارة الحكم المحلي بشأن فتح منظومة الانتخابات لبلدية الجميل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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