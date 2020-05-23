الملف الليبي على طاولة “إيطالية تركية”

أصدرت الخارجية الإيطالية مذكرة بينت فيها ما جرى خلال مكالمة هاتفية دارت بين وزيري خارجية إيطاليا وتركيا وتطرقا فيها إلى أهمية ضمان الحل السياسي للأزمة الليبية.

وبحسب وكالة آكي الإيطالية فقد أعلنت السلطات في روما أن الأوضاع في ليبيا تصدرت النقاش خلال المكالمة المطولة بين وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عملية إيريني الأوروبية وحول تطبيق حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وفي سياق آخر، تناول رئيسا الدبلوماسية الايطالية والتركية مسألة استعادة التدفقات السياحية، وبشكل عام العلاقات الثنائية بين روما وأنقرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية