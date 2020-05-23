يوم عمل طويل لرجال الكهرباء في طرابلس “صور”

أنهى فريق الفنيين التابع للشركة العامة للكهرباء في مدينة طرابلس أعمال صيانة وصفتها إدارة الشركة بالجهود المضنية لإرجاع الأسلاك المسروقة في خطوط متفرقة منها خط خلة فارس والذي بلغت فيه مسافة المسروقات600 متر.

وشملت الصيانة تركيب عدد من الأعمدة المكسورة، كما أتمت فرقة الخطوط بدائرة توزيع الحي الصناعي كافة أنواع الصيانة وتركيب وصلة ضغط عالي الخروج من محطة في حي السراج.

وأضافت الشركة أن فرقة الكوابل بالشركة ركبت وصلة ضغط عالي الخروج من محطة 30 كيلو فولت الكائنة بحي السراج إلى محطة الجاهزة المنهل كما وصلت الشركة بمجهود يوم طويل من الصيانات إلى الجبل الغربي حيث تمكن فنيو ومهندسو قسم الصيانة بدائرة توزيع مدينة “الرحيبات” من إرجاع التيار الكهربائي للمدينة بعد انقطاع دام لساعات بسبب انفجار رأس كابل ضغط عال 11 كيلو فولت في المحطة الجاهزة.

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