“صوان”: من غير المقبول تدخل بعض الدول لإعادة تدوير “حفتر” كشريك سلام

هاجم محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقال صوان في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “يجب أن يتحمل (المشير خليفة) حفتر نتائج (ما أسماها) معادلته الصفرية بعد أن خسر الحرب”، على حد زعمه.

وأضاف صوان: “من غير المقبول تدخل بعض الدول للضغط من أجل إعادة تدويره (القائد العام للجيش) كشريك سلام فهذا مستفز للشعب الليبي” على حد ادعائه، وتابع زعمه: “من اختار الحرب ورفض كل الحلول السلمية ليأخذ كل شيء يجب أن يتحمل خسارة كل شيء”.

جدير بالذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت قبل أيام عن هدنة إنسانية، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وقررت القيادة العامة تحريك القوات في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 – 3 كيلومتر لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية، وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين، كما هو جارٍ في شمال وشرق وغرب البلاد، وطالبت مليشيات السراج بالتعامل بالمثل.

من جانبها رفضت المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج الهدنة التي أعلنها الجيش الليبي واقتحمت المناطق التي أخلتها القوات المسلحة، واعتبرت ذلك انتصارا.