وصول شحنة المستلزمات الطبية مستوردة من الصين”صور”

أعلن جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية عن استلام شحنة من مستلزمات الحماية الشخصية ضد فيروس كورونا قادمة من الصين، طبقا للمواصفات العالمية.

ووصلت الشحنة عن طريق مطار بنينا الدولي، وتم استلامها والتحفظ عليها في مخزن الجهاز لاستكمال إجراءات الإفراج عن الشحنة من قبل جهازي الجمارك والرقابة .

و تأتي هذه الشحنة ضمن عدد من الشحنات المتعاقد عليها خلال الفترة الماضية والتي تعثر توريدها نتيجة تعطل حركة الطيران عالميا، كما أوضح الجهاز أنه سيتم نشر ما تم استلامه من مستلزمات طبية لشرح مواصفاتها الفنية والفئة المستهدفة منها.

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