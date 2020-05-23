اخبار ليبيا الان

وصول شحنة المستلزمات الطبية مستوردة من الصين”صور”

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية عن استلام شحنة من مستلزمات الحماية الشخصية ضد فيروس كورونا قادمة من الصين، طبقا للمواصفات العالمية.

ووصلت الشحنة عن طريق مطار بنينا الدولي، وتم استلامها والتحفظ عليها في مخزن الجهاز لاستكمال إجراءات الإفراج عن الشحنة من قبل جهازي الجمارك والرقابة .

و تأتي هذه الشحنة ضمن عدد من الشحنات المتعاقد عليها خلال الفترة الماضية والتي تعثر توريدها نتيجة تعطل حركة الطيران عالميا، كما أوضح الجهاز أنه سيتم نشر ما تم استلامه من مستلزمات طبية لشرح مواصفاتها الفنية والفئة المستهدفة منها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك