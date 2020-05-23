الوطني لمكافحة الأمراض: 3 إصابات جديدة بكورونا و149 عينة سالبة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، عن تسجيل 3

إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان له نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إنه استلم اليوم 152 عينة لحالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا،

لافتًا إلى أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 116 عينة، ومن مختبر

فرع المركز الوطني بمصراتة 11 عينة، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي 20 عينة، ومن مختبر

مستشفى الكويفية 5 عينات.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 149عينة سالبة و3 عينات موجبة لعائدين من السفر، مشيرًا إلى تماثل حالة واحدة مخالطة للشفاء.

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