«مكافحة الأمراض»: 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض، اليوم السبت، استلامه عدد (152) عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (116) عينة، مختبر فرع المركز الوطني بمصراته عدد (11) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (20) عينة، ومختبر مستشفى الكويفية عدد (5) عينة.

أضاف المركز الوطني لمكافحة الامراض، في بيان رقم 76، أن النتائج كانت عدد (149) عينة سالبة، وعدد (3) عينات موجبة لعائدين من السفر، وضمن النتائج السالبة تماثل حالة واحدة مخالطة للشفاء.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ليبيا 75 حالة، من بينها 31 حالة تتلقى الرعاية الطبية، فيما تعافى من المرض 39 شخصا، وتوفي 3 آخرين بالمرض.