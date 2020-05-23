مكافحة الأمراض يعلن اكتشاف 3 حالات جديدة بفيروس “كورونا”

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس اليوم السبت اكتشاف 3 عينات نتائجها موجبة مصابة بفيروس “كورونا” بين مجموعة من العينات استلمها المركز.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الامراض أن المختبر المرجعي في المركز استلم عدد (152) عينة منها عدد (116) عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (11) عينة من مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة.

وأضاف المركز أنه من بين العينات التي تم فحصها عدد (20) عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، وعدد (5) عينات من مختبر مستشفى الكويفية.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن النتائج ككانت عدد (149) عينة سالبة، وعدد (3) عينات موجبة لعائدين من السفر، وضمن النتائج السالبة تماثل حالة واحدة مخالطة للشفاء.

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