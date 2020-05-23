أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا لعائدين من الخارج.

وبين المركز أنه تسلم اليوم السبت عدد (152) عينة منها 116 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس و11 عينة من مختبر فرع المركز الوطني بمصراته و 20 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي و 5 عينات من مختبر مستشفى الكويفية وكانت نتائج تحليل 149 عينة منها سالبة فيما كان هناك 3 عينات موجبة لعائدين من السفر مشددة على أنه من ضمن النتائج السالبة تماثلت حالة واحدة مخالطة للشفاء.