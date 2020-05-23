الكشف عن نتائج 152 عينة اشتباه بفيروس كورونا وارتفاع جديد لحالات الاصابة والشفاء

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 152 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا, وسط استمرار ارتفاع عدد حالات الشفاء والاصابات القادمة من خارج البلاد.

وقال المركز في بيان صادر عنه، أن المركز الوطني لمكافحة الامراض استلم اليوم السبت الموافق 23 مايو 2020م عدد (152) عينة موزعة على النحو التالي:

ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (116) عينة.

ــ مختبر فرع المركز الوطني بمصراته عدد (11) عينة.

ــ مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (20) عينة.

ــ مختبر مستشفى الكويفية عدد (5) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

ــ عدد (149) عينة سالبة

ــ عدد (3) عينات موجبة لعائدين من السفر.

وبين المركز في بيانه أن من ضمن النتائج السالبة تماثل عدد حالة واحدة مخالطة للشفاء من فيروس كورونا كوفيد 19 .

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