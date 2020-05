دندياس يؤكد لـ عقيلة صالح أن الحل السياسي هو الأمثل للخروج من الأزمة الليبية

بحث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، السبت، مع وزير الخارجية

اليوناني، نيكوس دندياس، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء

الأزمة.

وذكر مجلس النواب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أن عقيلة صالح ودندياس ناقشا المبادرة التي طرحها عقيلة صالح بتشكيل

مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية، وأعرب دندياس عن ترحيبه

بهذه المبادرة.

وأكد دندياس أن الحل في ليبيا سياسي، مشددًا على ضرورة تعيين

مبعوث أممي جديد لدى ليبيا في أقرب وقت، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع الأمين العام للأمم

المتحدة في هذا الصدد.

