طفح مياه الصرف الصحي بحي المهدية في سبها

تقرير 218

مشكلة الصرف الصحي في مدينة سبها من المشاكل المتكررة والدائمة ، واليوم صار أهالي حي المهدية وأصحاب المحلات التجارية يشكون من طفح لمياه الصرف الصحي ما أوجد عدة مشاكل من بينها الازدحامات المرورية وانبعاث الروائح الكريهة.

وتعد مشكلة الصرف الصحي خطيرة جداً ، كونها تهدد بشكل مباشر صحة المواطنين ، كما أنها تسيئ للمظهر العام لمدينة سبها وحي المهدية تحديداً والذي خرجت منه الأصوات فيما سبق تطالب شركة المياه والصرف الصحي بضرورة التدخل وصيانة غرف التفتيش الرئيسية لمنع أي انسداد مستقبلي حيث أن طفح مياه المجاري تسبب بعزوف المواطنين والمارة عن دخول محلاتهم وبالتالي عرقلة البيع والشراء .

وعبر مواطنون من المنطقة عن استيائهم من الحالة التي وصل إليها حي المهدية مطالبين بتدخل عاجل وسريع من قبل جهات الاختصاص لإنهاء مشكلة الصرف الصحي.

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