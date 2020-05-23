المشير خليفة حفتر: كل تركي محتل وكل عميل خائن هدف مشروع للقوات المسلحة

وجه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر كلمة إلى ضباط وجنود القوات المسلحة العربية الليبية مهنئا إياها بعيد الفطر المبارك.

وقال المشير خليفة حفتر في كملته المسجلة والتي نشرتها القسادة العامة للقوات المسلحة اليوم السبت: “إلى ضباطنا وجنودنا البواسل في جميع محاور المواجهة مع الاستعمار التركي الغاشم كل عام وأنتم بألف خير يا من تصنعون المجد وأنتم تواجهون هذا المستعمر البغيض الطامع في خيراتنا بعد أن سجد له العملاء والخونة من عديمي الشرف والكرامة”.

وشدد القائد العام للجيش الليبي على مواصلة القتال ضد الغزاة الأتراك وأتباعهم حتى يتم إنهاء وجودهم من البلاد، قائلا: ” إلى ضباطنا وجنودنا البواسل أنتم تخوضون حربا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات، حربا شاملة ليس فيها إلا النصر كما تعودنا في حروبنا ضد الإرهاب، سنقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر ذليلا مذموما مدحورا”.

وأضاف القائد العام: “كل تركي باغٍ وطأ أرضنا لاحتلالها، وكل مرتزق رجيم أرسله معتوه تركيا (رجب طيب أردوغان) ليعينه على البغي والعدوان، وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر، وانحاز لصف العدو، هو هدف مشروع لنيران مدافعكم، فلا تأخذكم بهم رأفة ولا شفقة، وشعبكم معكم، والله ينصركم فلا غالب لكم”.