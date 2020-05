أخبار ليبيا24 ذكر مصدر مطلع أن المليشياوي التابع لقوات حكومة الوفاق أحمد سالم الغويل توفي أثناء عودته إلى مدينة الزاوية نتيجة حادث سير وقع له ليل الجمعة. وأوضح المصدر أن والد المليشياوي المدعو سالم الغويل يحمل رتبة عقيد لدى ديوان جهاز الشرطة الزراعية في مدينة الزاوية، وهو مقرب من قيادات الجماعة الليبية المقاتلة سابقا ومناصرا […]

The post شارك في هجوم الأصابعة..وفاة أحد عناصر مليشيات الزاوية في حادث سير أثناء عودته appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24