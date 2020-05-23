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«مجلة ألمانية»: الاحتلال التركي لليبيا خطر يهدد أمن أوروبا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، السبت، من أن الاحتلال التركي في ليبيا يمثل تهديدا مباشرا لأمن القارى الأوروبية.

وأشارت المجلة، إلى أن هذا التسلل التركي لا يحمل في طياته انتهاكا للسيادة الليبية فقط، بل أنه يهدد أوروبا بشكل كبير، محذرة من أن “سيطرة رجب طيب أردوغان على مقاليد الأمور في ليبيا سيكون له تداعيات وخيمة”.

وأوضحت أن “ليبيا نقطة انطلاق للاجئين الأفارقة نحو أوروبا، وأن تمكن أردوغان منها سيدفعه لابتزاز أوروبا بملف اللاجئين”.

وأضافت أن “تهور أردوغان قبل أشهر وفتحه الباب أمام اللاجئين للعبور إلى أوروبا انطلاقا من الأراضي التركية، يجعل سيناريو مماثل في ليبيا محتملا، ما يعد خطرا كبيرا على الأمن الأوروبي”.

المجلة الألمانية لفتت أيضاً إلى أن الأمر “لا يتوقف عن اللاجئين الأفارقة”، موضحة “الأوضاع الحياتية المتدهورة في المناطق الخاضعة لسيطرة فايز السراج، وخاصة العاصمة طرابلس، تفتح الباب أمام سعي الليبيين أنفسهم للهجرة لأوروبا”.

وتابعت: “مئات الآلاف الليبيين في طرابلس لا يرون أي أفق للمستقبل، حيث تدهورت الظروف المعيشية في الأشهر الأخيرة في ظل وجود الأتراك وحليفهم السراج”.

وأوضحت المجلة الألمانية أن “تحالف أردوغان والسراج لا يهتم سوى بالأسلحة والقتال، ويهمل متطلبات الحياة الأساسية”، موضحة “كل شيء نادر في طرابلس؛ الخبز والبنزين والغاز، وغالبا لا يجد الناس طعاما لشرائه لأيام”.

واستطردت قائلة: “الكهرباء منقطعة بشكل مستمر، واللصوص يجوبون الشوارع ليلا”، مضيفة “هذه الأوضاع المتردية ستدفع العديد من الليبيين لعبور البحر إلى أوروبا”، إلا أن الخطر الأكبر على أوروبا يتمثل في المقاتلين الذين ترعاهم وتمولهم وتسلحهم تركيا في ليبيا.

وقال الكاتب والخبير السويسري بيت شتويفر، لراديو سويسرا “إس إر إف”، اليوم السبت، أن “الهجوم على قاعدة الوطية العسكرية غربي ليبيا، قبل أيام، شارك فيه 8000 مقاتل أغلبهم مرتزقة سبق لهم القتال في سوريا، وإرهابيين، وإرهابيين”.

وتابع: “هنا تكمن المشكلة؛ فأردوغان والسراج يتحالفان مع مقاتلين هم بالأساس إرهابيين ومجرمين ومهربين، ما يجعل هذا التحالف مشكوك فيه للغاية، ولا يعد تحالفا عسكريا أو حتى سياسيا بالمعنى المعروف”.

وأضاف شتويفر: “كما فتحت ميلشيات السراج سجون في الغرب وأطلقت سراح المجرمين والمهربين بشرط مشاركتهم في القتال”، لافتا إلى أن “الجيش الليبي اعتقل عدد من الإرهابيين خلال تحرير مدينة سرت”.

وأوضح الخبير السويسري أن “مليشيات السراج وأردوغان يمكنهم بسهولة عبور البحر من السواحل الليبية، وتهديد الأمن الأوروبي”، مضيفا “كما أن تمكن هذا التحالف من ليبيا سيجعل أراضيها مرتعا وبؤرة للإرهابيين على بعد أميال فقط من الحدود الأوروبية”.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • المهاجرين لأمريكا ووكندا وأسبانيا وبعض المناطق الاوروبية مثل ألمانييا يوخاصة من جهة لبنان وسوريا الموالون للصهيونية والتي ساعدت في هروبهم خارج دولهم بعد أن دمروها وتركوا أطفالهم في الركام والشوارع وأمنت لهم الصهيونية تجارات وقنوات فضائية إذاعية ممولة وإعلميين يخفون حقاءقهم ورشاويهم التي يتقاضونها ـ يريدون إقحام الاتراك بالضغط الاعلامي في مناطق عربية وجعلهم يتناسون قضايااهم ـ تركيا توجد لديها حدود مع إيران و الاكراد والارمن وسوريا ـ وطبعا لبنان هي التي تحاول الاستفادة من النزاع في صمت وخسة ـ سواء بإيهام الاعلام بموقفهم المعارض للسعودية أو بدعمهم للحرب في اليمن ـ عن طريق التحريض الاعلامي ـ والدعم المسلح ـ لكل الاطراف ـ بصريح العبارة ـ تجارة يعني …!! ـ
    حتى الشعب اللبناني نفسه اعلنواا رفض الحزبية والطوائف والبرلمانية واهمالهم المتعمد للمواطن وقاموا بمهاجمة مراكزهم وبنوكهم وسياراتهم بالنار والحجارة ـ في مشهد عظيم لم يتحصل على إهتمام إعلامي في وجود مستوطنات في جنوبهم المحتل ومزارعهم والي تسرق ثرواته يوميا وتهرب لاوروبا في وضح النهار للأسف …!!!
    فلماذا هذا الهجوم الاعلامي على حكومات الأصلاح التي تهتم بالشئون الوطنية ـ .!!!
    في وجود جسم سرطاني مستنزف غير شرعي فاسد يسمونه برلمان يحاول أن يمثل الشعب وينتعل حذائه ويورثه ويكمم أفواهه ـ وهم على قيد الحياة …!!!!!!

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