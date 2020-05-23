حفتر يوجه هذه الرسالة الصوتية لقوات الجيش

وجه القائد العام للجيش خليفة حفتر كلمة لضباط وجنود الجيش عبر اللاسلكي دعا فيها لمواجهة الاستعمار التركي مؤكدا أنه ومن انحاز إلى صفه هدف مشروع لقوات الجيش.

وقال حفتر في رسالته “إلى ضباطنا وجنودنا البواسل في جميع محاور المواجهة مع الاستعمار التركي الغاشم كل عام وانتم بألف خير يا من تصنعون المجد وترفعون راية العزة وأنتم تواجهون هذا المستعمر البغيض القادم …الطامع في ثرواتنا والحالم بإعادة ليبيا تحت حكم امبراطورية الجهل والتخلف بعد أن سجد له العملاء والخونة من عديمي الشرف والكرامة، إلى ضباطنا وجنودنا البواسل إنكم تخوضون حربا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات حربا شامله ليس فيها إلا النصر كما تعودنا في كل معاركنا ضد الإرهاب سنقاتل ونقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر ذليلا مذموما مدحورا”.

وأضاف حفتر “كل تركي باغي وطأ أرضنا لاحتلالها وكل مرتزق رجيم أرسله معتوه تركيا ليعينه على البغي والعدوان وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز إلى صف العدو هو هدف مشروع لنيران قذائفكم (قوات الجيش) فلا تأخذكم بهم رحمة ولا شفقة وشعبكم معكم والله ينصركم”.