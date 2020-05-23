مغادرة دفعات أخرى من المواطنين بعد انتهاء مدة الحجر الصحي في بنغازي

بنغازي 23 مايو 2020 (وال)- أعلنت الغرفة المركزية التابعة للخدمات الصحية بنغازي، عن مغادرة دفعتين يومي الأربعاء والخميس عقب استكمال مدة الحجر الصحي المقرر 14 يومًا.

وقالت الغرفة المركزية التابعة للخدمات الصحية بنغازي، إن إجمالي المواطنين الذي أكملوا المدة المقررة للحجر الصحي حتى يوم الخميس، بلغ قرابة (636) مواطن ومواطنة، في 7 مواقع هي : فندق أصول الضيافة، وموقع رأس المنقار، منتجع الماسة، نُزل الراحة، فندق بنغازي، فندق النجمة الذهبية، فندق تيبستي.

وأشارت الغرفة المركزية التابعة للخدمات الصحية بنغازي، إلى أن جميع هؤلاء النزلاء؛ أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة عند الدخول وقبل الخروج، وقد ثبت خلوهم من فيروس كورونا “كوفيد – 19”. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال