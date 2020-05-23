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بسبب الألغام والمفخخات..قنونو يكلف الشرطة العسكرية بإغلاق مناطق محاور القتال أمام المواطنين

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

كلف الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو الشرطة العسكرية والهندسة العسكرية بإغلاق الأحياء التي استولت عليها قوات حكومة الوفاق بمحاور القتال أمام الجميع، وعدم السماح للمواطنين بدخولها «مهما كانت الأسباب»، مؤكدا أن جميع هذه المناطق لازالت مناطق عمليات عسكرية ممنوع الاقتراب منها.

ولفت قنونو إلى مصرع مدنيين اثنين أمس الجمعة، بعد رجوعهما لتفقد منزليهما بمنطقتي صلاح الدين والمشروع جنوبي طرابلس، إثر انفجار ألغام فيهما.

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وقال الناطق العسكري في تصريح نقلته صفحة عملية «بركان الغضب» على موقع «فيسبوك» اليوم السبت، إن تلك الأحياء«مليئة بالألغام والمفخخات»، مشيرا إلى  أن فرق الهندسة العسكرية وإدارتي الهندسة العسكرية والكيمياء التابعتين لرئاسة الأركان العامة تعمل على مسحها وتأمينها.

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    هههه..ميبوش الناس تخش بيوتها..عشان يسرقوها ..ويبوا يفصلو المرتزقة السوريين ع الناس..الجيش الليبي ياعميل يحمي ابناء الوطن..التفخفيف اسئل عليه خالد الشريف وصفقة المفخخات …هذا اسلوبكم ياعملاءءء

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  • مازال بني ادم يكذب حتى يسمى عند الله كذابا/ الحقيقة هي أن هولاء العملاء حولو منازل المواطنين إلى شقق مفروشة للمرتزقة السوريين ببساطة لوفرضنا كل عشرة من هالجيف في حوش معناها يبو الف حوش وهذا رقم كبير باش يوفر هالببغاء قنونو وأسياده البديل صعب جدا يعني الجيش خلاهم يدورو في كسبرة اضطروا يكذبوا ويقولو مفخخات والغام

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