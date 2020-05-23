بسبب الألغام والمفخخات..قنونو يكلف الشرطة العسكرية بإغلاق مناطق محاور القتال أمام المواطنين

كلف الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو الشرطة العسكرية والهندسة العسكرية بإغلاق الأحياء التي استولت عليها قوات حكومة الوفاق بمحاور القتال أمام الجميع، وعدم السماح للمواطنين بدخولها «مهما كانت الأسباب»، مؤكدا أن جميع هذه المناطق لازالت مناطق عمليات عسكرية ممنوع الاقتراب منها.

ولفت قنونو إلى مصرع مدنيين اثنين أمس الجمعة، بعد رجوعهما لتفقد منزليهما بمنطقتي صلاح الدين والمشروع جنوبي طرابلس، إثر انفجار ألغام فيهما.

اقرأ أيضا المشير حفتر يدعو إلى الاستمرار في القتال على جميع المحاور

وقال الناطق العسكري في تصريح نقلته صفحة عملية «بركان الغضب» على موقع «فيسبوك» اليوم السبت، إن تلك الأحياء«مليئة بالألغام والمفخخات»، مشيرا إلى أن فرق الهندسة العسكرية وإدارتي الهندسة العسكرية والكيمياء التابعتين لرئاسة الأركان العامة تعمل على مسحها وتأمينها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا