خلال اتصال هاتفي .. دندياس يرحب بمبادرة صالح لحل الأزمة الليبية

قال مجلس النواب إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بحث خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في ليبيا والمنطقة وسبل إنهاء الأزمة الليبية، إضافة إلى مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا الثلاثة.

وأضاف المجلس على موقعه الرسمي أن وزير الخارجية اليوناني أعرب عن ترحيبه بمبادرة المستشار صالح، كما أكد دندياس أن الحل في ليبيا سياسي، مشددا على ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.

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