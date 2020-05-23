البيت الابيض: ترمب بحث مع أردوغان تهدئة سريعة في ليبيا

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا، اليوم السبت، ضرورة “التهدئة السريعة” في ليبيا.

وأوضح المتحدث أن الاتصال تطرق إلى الاضطرابات في ليبيا وسوريا، علاوة على إعادة فتح اقتصادات العالم وسط جائحة فيروس كورونا، بحسب رويترز.

وقال المتحدث جود دير في بيان: “ناقش الرئيس ترمب والرئيس أردوغان التقدم في إعادة فتح الاقتصادات العالمية وتعزيزها في أعقاب جائحة فيروس كورونا”.

وأضاف “أعرب الرئيس ترمب عن قلقه إزاء تفاقم التدخل الأجنبي في ليبيا وطالب بضرورة التهدئة السريعة. كما أكد الرئيس ترمب والرئيس أردوغان على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا، وكذلك وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء البلاد”.