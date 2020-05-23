صنع الله عن توقف الإنتاج: نُقبِل على مرحلة خطيرة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن قطاع النفط حالياً يتعرض إلى ربكة غير عادية لم يمر بها منذ بدء إنتاج النفط في ليبيا عام 1961 بسبب توقف الإنتاج وتعطيل الميزانيات.

ووجه صنع الله دعوة إلى الجهات التي قامت بوقف تصدير النفط لرفع يدها وإفساح المجال للمؤسسة كي تعاود العمل في الموانئ والحقول النفطية .

وذكر صنع الله أن الآثار الناجمة عن وقف إنتاج النفط لن تظهر حالياً، بل ستظهر في مراحل متقدمة، وأن البلد سيدخل في مرحلة خطيرة نتيجة تآكل المدخرات.

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