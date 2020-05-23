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صنع الله عن توقف الإنتاج: نُقبِل على مرحلة خطيرة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن قطاع النفط حالياً يتعرض إلى ربكة غير عادية لم يمر بها منذ بدء إنتاج النفط في ليبيا عام 1961 بسبب توقف الإنتاج وتعطيل الميزانيات.

ووجه صنع الله دعوة إلى الجهات التي قامت بوقف تصدير النفط لرفع يدها وإفساح المجال للمؤسسة كي تعاود العمل في الموانئ والحقول النفطية .

وذكر صنع الله أن الآثار الناجمة عن وقف إنتاج النفط لن تظهر حالياً، بل ستظهر في مراحل متقدمة، وأن البلد سيدخل في مرحلة خطيرة نتيجة تآكل المدخرات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    ياصنع الله من يوم وماعرفناك والشعب الليبي في مرحلة خطيرة…يعني شنو بيجد على الشعب من خطر جديد ..الخطر على رواتب المرتزقة واسيادك الاتراك صح معاش فيه فلوس..ياااااااااااااااااعميل

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