قسم شرطة النجدة بنغازي : القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة المنازل

بنغازي 23 مايو 2020 (وال)- أعلنت قسم شرطة النجدة التابعة لمديرية أمن بنغازي، القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة المنازل.

وذكر قسم شرطة النجدة – عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك – أنه بعد ورود شكاوى من المواطنين في أكثر من منطقة، مفاده تعرضهم لسرقة منازلهم، حيث تعرضوا لسرقة أموالهم ومقتنياتهم المنزلية.

وأضاف القسم أن السيد رئيس القسم أصدر تعليماته بتكليف وحدة التحري والقبض، وعلى الفور تم التحري وجمع المعلومات، حيث تبين بأن هذه السرقات قام بها تشكيل عصابي مسلح متخصص في سرقة المنازل، عليه تم تشكيل فريق عمل من وحدة التحري والقبض وتم إعداد كمين.

وتابع القسم : “بهذا الكمين المحكم؛ تم ضبط شخص من هذا التشكيل، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالسرقات هو وباقي التشكيل، والتي بلغت حوالي 30 منزلا داخل مدينة بنغازي، وأكثر المناطق هي: بودزيرة، الثامة، سيدي خليفة، شارع المركبات.

وتابع القسم : “عليه تم التحري وإعداد كمائن محكمة، وضبط باقي التشكيل كل على حدا، وتعرضت المجموعة لمقاومة عنيفة أدت إلى إصابة بعض الأعضاء أثناء إعداد الكمائن وضبط التشكيل الذي اعترفوا جميعًا بقيامهم بسرقات، وهذا بعد التأكد من خلوا المنزل من ذويه، واعترفوا أيضًا عن مكان وجود بعض المسروقات، مخبأة في منزل فارغ، يخص أحد الدواعش، والتي تم التنسيق مع النيابة وتحريزها والانتقال بها للقسم، كم تم ضبط وتحريز المركبات التي يقومون باستعمالها للممارسة أعمال السرقة بقوة السلاح، وبذلك تم إعداد محضر وإحالته للنيابة العامة. (وال- بنغازي) ر ت

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