بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، مع نظيره

التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان للرئاسة التركية فإن ترامب وأردوغان اتفقا على

مواصلة التنسيق السياسي والعسكري في ليبيا وسوريا، وأكدا على ضرورة استمرار الاستقرار

في منطقة شرق المتوسط، وفقًا للبيان.

