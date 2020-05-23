هروب جماعي لمليشيات السراج بعد وقوعهم في “الفخ” بمعسكر “اليرموك”

أكدت مصادر عسكرية مسؤولة أن القوات المسلحة العربية الليبية أعادت سيطرتها على معسكر طارق بن زياد “اليرموك” سابقا بعد وقوع المليشيات في “فخ محكم”.

وقالت المصادر لـ”الساعة 24″ إن القوات المسلحة أعلنت انسحابها التكتيكي من معسكر طارق بن زياد جنوبي العاصمة طرابلس، في إطار الهدنة التي طالبت من خلالها مليشيات فائز السراج بتقديم المثل وإفساح المجال للمواطنين للاستمتاع بعيد الفطر.

وأضافت المصادر أن المليشيات المسلحة خرقت الهدنة وبدلا من تراجعها عن محاور القتال كما فعلت القوات المسلحة، اقتحمت معسكر “اليرموك سابقا” وأعلنت انتصارها، إلا أنها تفاجأت بالرد السريع من القوات المسلحة الذي أجبرها على الفرار منه، ولم تستطع السيطرة عليه لمدة ساعة كاملة.

وأكدت المصادر أن مليشيات السراج وقعت في كمين محكم اليوم السبت بمعسكر “اليرموك”، إذ أمطرتها القوات المسلحة بوابل من القذائف، وألقت القبض على عدد من الأسرى بداخله.