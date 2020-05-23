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هروب جماعي لمليشيات السراج بعد وقوعهم في “الفخ” بمعسكر “اليرموك”

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت مصادر عسكرية مسؤولة أن القوات المسلحة العربية الليبية أعادت سيطرتها على معسكر طارق بن زياد “اليرموك” سابقا بعد وقوع المليشيات في “فخ محكم”.

وقالت المصادر لـ”الساعة 24″ إن القوات المسلحة أعلنت انسحابها التكتيكي من معسكر طارق بن زياد جنوبي العاصمة طرابلس، في إطار الهدنة التي طالبت من خلالها مليشيات فائز السراج بتقديم المثل وإفساح المجال للمواطنين للاستمتاع بعيد الفطر.

وأضافت المصادر أن المليشيات المسلحة خرقت الهدنة وبدلا من تراجعها عن محاور القتال كما فعلت القوات المسلحة، اقتحمت معسكر “اليرموك سابقا” وأعلنت انتصارها، إلا أنها تفاجأت بالرد السريع من القوات المسلحة الذي أجبرها على الفرار منه، ولم تستطع السيطرة عليه لمدة ساعة كاملة.

وأكدت المصادر أن مليشيات السراج وقعت في كمين محكم اليوم السبت بمعسكر “اليرموك”، إذ أمطرتها القوات المسلحة بوابل من القذائف، وألقت القبض على عدد من الأسرى بداخله.

فيديو يوثق لحظة هروب ميليشيات الوفاق من أمام معسكر اليرموك

#بالفيديو| يوثق لحظة هروب ميليشيات الوفاق من أمام معسكر اليرموك #الساعة24 #الغزو_التركي

Gepostet von ‎الساعة 24‎ am Samstag, 23. Mai 2020

الوسوم

المليشيات المسلحة خرق الهدنة معسكر اليرموك مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    هههه اركبوا اركبوا هي…مازال يما تركبوا وتهربوا ياعملااااء…ليبيا فيها رجالة..والشعوب لاتهزم

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  • لا يختلف أثنين علي أن المشيره حفتر هو أفضل قائد حرب ليبي مجرب ومتمرس وقد لا يوجد مثله في صفوف ضباط الجيش الليبي وكلنا يستغرب لماذا أقدم علي الهدنه تلك الهدنه التي لازال الجيش يعيش ضنك تداعياتها فقد كانت فرصه ذهبيه منحنت منه للمليشيات حتي تستورد أسلحه وتستقدم مرتزقه علي راحتهم وعلي أقل من مهلهم في الوقت الذي كان جيشه فارض سيطرته علي الجو وعلي الارض وكان فارض منطقه علي طرابلس حظر للطائران ولكن ولأن خطوه من الرحمن وخطوه من الشيطان ولاسباب مجهوله وكأن أعدادءه من المليشيات داروا له خطين قلم لدي مشعوذ محترف فجأه فك حظر الطائران علي معيتيقه وأدخل جيشه في هدنه غامضة الأسباب فوقف الجيش مكتوف الايدي يتفرج علي الاسلحه وهي تنزل علنا وفي وضح النهار وأنطلقت يد المليشيات لاستقدام الاتراك بأسلحتهم وبمرتزقتهم وصارت الاسلحه تنزل والجيش الذي يجب ان يقصفها من وهي علي ظهر الطائره واثناء هبوطها وصبح الجيش مغيب عن الواقع يعيش في اللاوعي بخطورة وصول أسلحه ونسي ضرورة قنصها من وهي علي ظهر الطائره وعدم المبادره لقصفها اثناء النزول هو سبب الانتصارات التي تحققها المليشيات حاليا

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