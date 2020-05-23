وصول عالقين بمصر وتركيا إلى بنغازي

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي، اليوم السبت، رحلتين لمواطنين ليبيين عالقين بمصر وتركيا إلى مدينة بنغازي عبر منفذ مطار بنينا الدولي.

وأشارت الغرفة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تقيد فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة لها بالإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي والحجر الصحي الخاصة بالمواطنين العائدين وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بمطار بنينا الدولي.

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ولفت البيان إلى تسكين المواطنين العائدين بالمواقع المخصصة للحجر الصحي، إلي جانب تسليم بعض المواطنين من مدينتي طبرق والمرج إلى بلدياتهم بإجراءات رسمية.

يشار إلى توالي وصول المواطنين الليبيين العالقين في الخارج، حيث وصلت رحلتين خاصتين بعالقين ليبيين في مصر وتونس إلى مدينة بنغازي عبر منفذ مطار بنينا الدولي، في وقت متأخر الأربعاء الماضي.

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