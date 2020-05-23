«خارجية الحكومة الليبية»: كل عام وشعبنا و«القيادة العامة» بخير لحلول عيد الفطر

هنأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالحكومة الليبية، كافة الشعب الليبي والأمة الإسلامية بأحر التهاني واطيب التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلين المولى عز وجل أن يهل الأمن والأمان والخير على كافة ربوع ليبيا الحبيبة.

قالت الوزارة في بيان: “كما تتقدم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بكل آيات الشكر والتقدير والتبريكات الى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وكافة أفرادها المرابطين في ساحات الشرف باذلين كل الجهد لتحرير ليبيا من المفسدين والخونة جالبي الغزو التركي الغاشم. إليهم كل الشكر والامتنان والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك”.