«البكوش» لـ«مليشيات السراج»: نحن مدينون لكم بحريتنا وتضحياتكم منقوشة في ذاكرتنا

قال صلاح البكوش، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي” مخاطباً مليشيات “حكومة الوفاق” على حسابه بـ”فيسبوك”: “إلى أبطالنا الذين قضوا أو أصيبوا دفاعا عن العاصمة؛ إلى الرجال الشجعان الذين هم في الخطوط الأمامية يواصلون دفاعهم عن حريتنا؛ إلى النساء والرجال والاطفال والمسنين الذين قضوا أو أصيبوا أو هجروا؛ الى فرق الدفاع المدني والأطقم الطبية الذين قضوا أو لا زالوا يعملون ببسالة وصمت؛ نحن مدينون لكم بحريتنا وستبقى تضحياتكم إلى الأبد منقوشة في ذاكرتنا” على حد قوله.

“البكوش” المعروف بتبنيه للسياسات التركية في ليبيا، والمقيم بشكل شبه دائم في اسطنبول، سبق أن «قوات حفتر» لا تستطيع التقدم على الأرض، وطائراتها لم تعد ذات فعالية، بعد أن ساعدت تركيا حكومة السراج، على تنصيب مضادات للطيران في طرابلس.