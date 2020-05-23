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«البكوش» لـ«مليشيات السراج»: نحن مدينون لكم بحريتنا وتضحياتكم منقوشة في ذاكرتنا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال صلاح البكوش، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي” مخاطباً مليشيات “حكومة الوفاق” على حسابه بـ”فيسبوك”: “إلى أبطالنا الذين قضوا أو أصيبوا دفاعا عن العاصمة؛ إلى الرجال الشجعان الذين هم في الخطوط الأمامية يواصلون دفاعهم عن حريتنا؛ إلى النساء والرجال والاطفال والمسنين الذين قضوا أو أصيبوا أو هجروا؛ الى فرق الدفاع المدني والأطقم الطبية الذين قضوا أو لا زالوا يعملون ببسالة وصمت؛ نحن مدينون لكم بحريتنا وستبقى تضحياتكم إلى الأبد منقوشة في ذاكرتنا” على حد قوله.

“البكوش” المعروف بتبنيه للسياسات التركية في ليبيا، والمقيم بشكل شبه دائم في اسطنبول، سبق أن «قوات حفتر» لا تستطيع التقدم على الأرض، وطائراتها لم تعد ذات فعالية، بعد أن ساعدت تركيا حكومة السراج، على تنصيب مضادات للطيران في طرابلس.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    انت مدين لهم بذلك..اما نحن الشعب الليبي ننظر اليكم كعملااااااااااء ياعملااااااااااااااء ..وانتم عار على انفسكم اولا قبل ان تكونوا عار على اهلكم

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  • أي ذاكرة أيها الوسخ المسخ في مزبلة التاريخ تتجول وتنام في الفنادق الفخمة وهؤلاء التافهين يموتون كالكلاب ليمهدو للعدو طريقه ليستعبدهم وينهب خيراتهم وجرهم للفقر /لكل داء دواء يستطاب به إلاالحماقة فإنها أعيت من يداويها

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